– Italia representerer et av de største bompengemarkedene i Europa ved bruk av dedikerte kortdistansebaserte OBUer. Vi har en veldig sterk posisjon i det norske OBU-markedet, og vi er glade for å se at teknologien vår kan gjøre det mulig for nye aktører å komme inn på det italienske markedet og danne en base for felles suksess, uttaler adm. direktør Per Jørgen Weisethaunet i Norbit i meldingen.