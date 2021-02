Meglerhus hever kursmålet etter torsdagens nyheter

Torsdag presenterte Nordic Semiconductor imponerende kvartalstall, noe som sendte aksjen opp 10 prosent på Oslo Børs. I fjerde kvartal 2020 omsatte teknologiselskapet for 127,1 millioner dollar, opp fra 81,1 millioner dollar i samme periode i fjor. Resultat før skatt endte på 16,7 millioner dollar, opp fra 5,3 millioner dollar for et år siden.