EU følger i Australias fotspor i kampen mot Big Tech

Europeiske parlamentsmedlemmer som jobber med utkastene til de digitale forskriftene Digital Services Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA), sier til FT at forslagene kan endres når de går igjennom EU-parlamentet for å tilpasse aspekter ved de australske reformene. Blant annet muligheten til en forpliktende voldgiftsdomstol for lisensavtaler og ved å kreve at teknologibedrifter informerer utgivere om endringer i hvordan de rangerer nyheter på nettstedene sine.