Meglerhus kutter kursmålet en uke før tallene kommer

Analytiker Tomas Skeivys slår fast at ContextVision er et ledende medisinsk selskap innen bildeanalyse med et spennende langsiktige potensial innen digital patologi. På kort sikt mener analytikeren det er en viss usikkerhet for både eksisterende bildeanalyse-virksomhet og den nye digitale patologi-virksomheten på grunn av pandemien.