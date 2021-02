Forbudt i Kina

Kort fortalt er Clubhouse en lydbasert app som lar brukeren starte, delta i eller lytte til samtaler om mange ulike temaer. Appen er fri for innlegg, bilder og video – alt man deler er et profilbilde og stemmen sin. Samtalene kan være alt fra en intim telefonsamtale til flere tusen som lytter til et intervju. Brukerne følger folk og klubber som omhandler alle mulige temaer, og appen oppfordrer folk til å bruke sine ekte navn.