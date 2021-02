Spotify med tidenes utvidelse

Spotifys klart største konkurrent er Apple Music, som svenskene er i rettslig tvist med. Ifølge CNBC synes ikke den Stockholm-baserte strømmetjenesten at det er rettferdig at de må betale Apple en provisjon, eller «skatt» som Spotify kaller det, når brukere abonnerer og betaler for tjenesten via Apples App Store. Dette ble klaget inn for EU-kommisjonen for to år siden, men det har fortsatt ikke kommet noen avklarering.