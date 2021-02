Børsfersking skal samarbeide med IT-gigant

Cyviz har inngått en avtale med Microsoft for å designe, utvikle og levere neste generasjons løsninger for et visuelt samarbeid med Microsoft Technology Centers (MTC) over hele verden, fremgår det av en børsmelding onsdag.

Den første fasen av samarbeidet er verdsatt til 33 millioner kroner.

Cyviz skal bidra med å levere kundeopplevelser og tekniske løsninger for Microsofts sentre. Sentrene skal gi tilgang til innovative teknologier og teknologisk ekspertise, slik at Microsofts kunder og partnere kan oppleve ulike produkter.

Microsoft valgte Cyviz på grunn av egenskapene i programvaren, standariserte levering og selskapets mangeårige erfaring med å levere til Fortune 500-selskaper. I tillegg er Cyviz Easy programvareplattform bygget på og integrert med Microsoft-teknologier, som inkluderer Windows IoT, Team Rooms, Azure, Exchange, Active Directory og SQL Server.

Den første fasen av lanseringen vil være til Microsofts amerikanske teknologisentre, etterfulgt av sentre i Europa, Midtøsten og i Asia.