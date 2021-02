Tre innsidere tradet og dumpet aksjer i eget selskap

Palantir-aksjen har raskt blitt en populær aksje og har flere ganger blitt omtalt i det omdiskuterte nettforumet WallStreetBets. Aksjen har hoppet 152,2 prosent siden 3. november, mens den er opp 12,3 prosent hittil i år.

Medgrunnlegger Stephen Cohen kjøpte 18. februar to millioner aksjer i Palantir til en pris på 0 dollar gjennom derivater. Fra 19. februar til 22. februar solgte han aksjene til en gjennomsnittspris på 26,8 dollar, ifølge Marketwatch. Det betyr at han solgte aksjer for 53,6 millioner dollar, mens han eier 203.647 aksjer etter handelen.

I likhet med Cohen kjøpte innsider Matt Long 503.864 aksjer for 0 dollar pr. aksje, som han solgte for 25,1 dollar pr. aksje samme dag. Han solgte dermed aksjer for 12,65 millioner dollar.

Også Ryan Taylor kjøpte 218.255 aksjer for 0 dollar pr. aksje, som han også solgte samme dag for 25,2 dollar pr. aksje, tilsvarende et salg på 5,5 millioner dollar.