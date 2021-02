Facebook sier de skal investere milliarder i journalistikk

– Facebook er mer enn villige til å samarbeide med nyhetsorganisasjoner, sier Nick Clegg, som er sjef for internasjonale relasjoner i Facebook, etter at de ble enige med Australia om å åpne for deling av nyheter igjen.

Facebook stanset deling av nyheter i Australia i forrige uke som et svar på et lovforslag som påla Google og Facebook å betale for nyhetsinnhold. Seks dager senere gikk Facebook med på å åpne for australskproduserte nyheter igjen etter at regjeringen i siste liten hadde endret lovforslaget.

(©NTB)