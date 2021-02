Ga inntektene et løft

Idex Biometrics løftet inntektene til 0,60 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra 0,07 millioner i samme periode året før.

Idex hadde ved utgangen av 2020 7,3 millioner dollar i kontanter, og i tillegg til at selskapet i midten av februar hentet 229 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. Etter dette mener Idex å være finansiert frem til selskapet går inn i den kommersielt skalerbare fasen.

– I løpet av 2020 gjorde vi gode fremskritt i overgangen fra ren produktutvikling til kommersiell virksomhet og løftet leveranser, sier Idex-sjef Vince Graziani i en kommentar.

Idex meldte i januar om en ny China UnionPay-sertifisering.

– Vi forventer at vi i 2021 vil se breder bruk av teknologien vår for disse nye digitale valutaapplikasjonene globalt, samt økte bestillinger og forsendelser til et bredere utvalg tradisjonelle kunder, banker og kredittutstedere, sier Graziani.

Selskapet har også fått godkjent notering på Nasdaq, hvor handelen er ventet å starte 1. mars.

IDEX Biometrics (Mill. USD) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 0,60 0,07 Driftsresultat -7,24 -9,66 Resultat før skatt -7,20 -9,69 Resultat etter skatt -7,25 -9,47