Forbedret inntjeningen

Danske Napatech oppnådde et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 11,7 millioner danske kroner i fjerde kvartal, mot 10,2 millioner i samme periode i 2019.

Selskapet oppgir også et driftsresultat før av- og nedskrivninger og kapitalisering på utviklingskostnader – ebitdac – på 7,0 millioner danske kroner, mot 5,8 millioner ett år tidligere.

Napatech Dansk selskap som tilbyr nettverksløsninger for bedrifter.

Selskapets tjenester brukes av telekomoperatører, finansielle tjenesteytere, sky- og datatjenester, infrastruktur og forsvar.

Selskapets kunder er blant annet Facebook, Citadel, Apple, Morgan Stanley og Cisco.

Har hovedkontor i København, og adm. direktør er Ray Smets.

Inntektene landet på 52,5 millioner kroner, noe ned fra fjerde kvartal året før. Målt i amerikanske dollar derimot, var inntektene noe opp, til 8,4 millioner dollar. Samlede inntekter i fjor beløp seg til 29,7 millioner dollar, eller 194,2 millioner danske kroner.

«2020 var et innholdsrikt år for Napatech. Vi har vist vår robusthet og styrke gjennom å levere solid vekst i driftsinntekter på 16 prosent sammenlignet med i fjor, beste ebitdac noensinne, styrket kontantstrøm, bruttomarginer og lønnsomhet, og har bygget et solid momentum for fremtidig vekst», heter det i en kommentar fra adm. direktør Ray Smets.

I år er selskapets mål en omsetning på mellom 35,0 og 38,3 millioner dollar.

I dansk valuta ventes negative valutaeffekter å påvirke, og driftsinntektene anslås til mellom 210 og 230 millioner.

«I 2021 skal vi skape høyere vekst gjennom å bygge på vårt solide fundament av ekspertise innen FPGA-baserte SmartNICs og programvareteknologi. Vi skaffer oss tilgang til det neste vekstnivået gjennom å investere i våre verdensledende SmartNIC-produkter samtidig som vi bygger nye, viktige partnerskap for å få enda bedre tilgang til markeder som trenger oss mer enn noensinne», heter det fra Smets.