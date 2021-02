Firedoblet inntektene

Xplora Technologies økte i fjerde kvartal inntektene med 332 prosent til 108,7 millioner kroner. EBITDA endte i perioden på 6,4 millioner kroner, opp fra negative 20,5 millioner kroner ett år tidligere.

Selskapet, som utvikler og produserer smartklokker for barn, solgte i løpet av fjorårets siste tre måneder 216.000 enheter. I samme periode i 2019 var antall solgte enheter på 74.000.

Bruttomarginen endte i fjerde kvartal på 36,5 prosent, og selskapet innfridde dermed sitt eget mål om en margin på over 30 prosent.

– Fjerde kvartal 2020, som er sesongmessig sterkt, markerte et rekordkvartal for Xplora på flere måter. Dette inkluderte å innfri våre tidligere kunngjorte mål for salg og bruttomargin, samt positiv EBITDA og kontantstrøm fra driften for første gang i selskapets historie, sier finansdirektør i Xplora, Mikael Clement, i en kommentar.

Han påpeker at selskapet opplever sterk og økende interesse for produktene, og Xplora har i år som mål å selge 500.000 enheter, for så å øke til en million enheter i 2022.