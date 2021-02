Onsdag kveld la Nvidia frem sine regnskapstall for 4. kvartal. Selskapet fikk inntekter på rett over 5 milliarder dollar, mens analytikernes forventning var på 4,82 milliarder dollar ifølge Reuters-konsensus. Det tilsvarer en vekst på 61,0 prosent fra året før.

Resultatet pr. aksje ble 3,10 dollar, noe som var betydelig bedre enn forventningen på 2,81 dollar, 64,0 prosent høyere enn året før. Kvartalsrapporten sender Nvidia-aksjen likevel ned 8,1 prosent til 533,1 dollar.

Analytiker Christopher Rolland i Susquehanna Financial har et kursmål på 700 dollar og peker på at utviklingen i datasenter var i fokus blant investorene.

«Alle øyne var som alltid rettet mot datasenter-segmentet, og guidingen er kanskje ikke imponerende nok for alle. Når det er sagt, anser vi datasenter-guidingen som 'i ballparken' og påminner investorer om at segmentet kan være ekstremt humpete», forklarte Rolland ifølge Marketwatch.

Analytiker Mark Lipacis i Jefferies har et kursmål på 680 dollar, mens C.J. Muse i Evercore har et kursmål på 675 dollar. Begge analytikerne peker også på en negativ utvikling i datasenter-segmentet, som kan være årsaken til kursfallet.

Kursmålene til de tre analytikerne representerer en oppside fra 26,6 prosent til 31,3 prosent.