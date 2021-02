CSAM tapte 19,3 millioner kroner i fjerde kvartal

I fjerde kvartal 2020 fikk CSAM Health Group et negativt nettoresultat på 19,3 millioner kroner, mot et negativt nettoresultat på 12,1 millioner kroner for et år siden. Selskapet fikk et resultat før skatt på minus 18,2 millioner kroner, mot et negativt resultat på 14,6 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsresultatet ble på minus 2,7 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 10,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2019.

CSAM Healthcare Group omsatte i perioden for 62,4 millioner kroner, mot 59,6 millioner kroner for et år siden.

CSAM Health Group (Mill. kr) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 62,4 59,6 Driftsresultat -2,7 -10,9 Resultat før skatt -18,2 -14,6 Resultat etter skatt -19,3 -12,1