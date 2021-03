DNB Markets hever kursmålet over 70 prosent

DNB Markets hever kursmålet på Vow fra 36 til 62 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Tallknuserne mener selskapet posisjonerer seg for vekst innen flere industrisektorer. Mens virksomheten rettet mot cruiseindustrien gir stabil omsetning ser DNB Markets at aktivitetene rettet mot landbaserte næringer styrker seg.

«Planene om en separat etablering av Vow Green Metals vil slik vi ser det spesielt kunne gi en plattform for å utnytte vekstmulighetene innen metallurgisk industri. Vi venter at Vow vil initiere tilsvarende virksomheter innen andre industrier fremover», skriver DNB Markets i en oppdatering.

I forrige uke presenterte Vow sine kvartalstall. I andre halvår 2020 omsatte selskapet for 212 millioner kroner, opp fra 199 millioner kroner i samme periode året før. Resultat før skatt ble på minus 6,7 millioner kroner, mot et negativt resultat på 29,3 millioner kroner for et år siden.

Mandag omsettes aksjen for 51,90 kroner, opp 4,2 prosent.