Tech-rakett økte inntektene med 370 prosent

Zoom Video Communications fikk en omsetning på 882 millioner dollar i regnskapsmessig fjerde kvartal 2021, mot 188 millioner dollar i samme periode året før. Det tilsvarer en økning på hele 369 prosent fra fjoråret.

Nettoresultatet ble 260 millioner dollar, mot 15 millioner dollar samme periode året før. Resultat pr. aksje ble 0,91 cent, mot 0,06 cent samme periode året før.



For regnskapsmessig første kvartal 2022 forventer selskapet en omsetning på 900 til 905 millioner dollar, mens det for regnskapsmessig 2022 ventes en omsetning på 3,76-3,78 milliarder dollar. I første kvartal ventes EPS til 0,95-0,97, mens det for helåret ventes en EPS på 3,59-3,65.

Selskapet har et avvikende regnskapsår som begynner 1. februar.

Zoom-aksjen steg 9,6 prosent i ordinær handel mandag, og steg ytterligere 8,4 prosent i etterhandelen, etter at rapporten ble offentliggjort.