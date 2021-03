Halvledermangelen kan vare til 2022

Det taiwanske teknologiselskapet Innolux advarer mot at den nåværende mangelen på halvlederkomponenter, som brukes i diverse teknologi, kan vare ut i 2022.

Det skriver Bloomberg onsdag.

Mangelen på halvledere har så langt påvirket en rekke bilselskaper, telefonprodusenter og andre teknologisektorer.

«Forsyningen på fabrikkene er veldig stramme. Kapasiteten for chipemballasje og testing av produktene er også stramme,» sa James Yang, president for Foxconn, ifølge Bloomberg.

Yang advarte videre mot at flaskehalsen på forsyningen kan forbli uløst til første halvdel av 2022.

Grunnen ligger blant annet i at chipemballasjeutstyr nå kan ta hele 11 måneder å få sendt.

Ifølge Bloomberg vil halvledermangelen føre til at bilindustrien alene går glipp av 61 milliarder dollar, og flere advarer mot at mangelen kan gå enda hardere ut over den langt større elektronikkindustrien.