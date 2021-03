Nest største eier i tech-selskap selger aksjer for 120 millioner

Ludvig Lorentzen med nærstående har i dag solgt like under 3,8 millioner aksjer i Otello, og flagger med det under 5 prosent eierandel i selskapet.

I dag har aksjen fluktuert mellom 33,90 og 32,20 kroner på børs. Ut fra når aksjene ble solgt har Lorentzen dermed solgt for mellom 127,7 millioner og 121,3 millioner kroner.

Etter salget har Ludvig Lorentzen et samlet aksjeinnehav på 4,7 millioner aksjer i Otello, tilsvarende 3,39 prosent av utestående aksjer.

I slutten av januar pekte DNB-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen på at Otello-aksjen var en av de beste investeringene på Oslo Børs.