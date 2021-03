Ga omsetningen et skikkelig løft

Huddly hadde i fjerde kvartal inntekter på 112 millioner kroner, opp fra 67 millioner kroner i samme periode året før.

EBITDA endte på 44,9 millioner kroner, opp fra 25,8 millioner i fjerde kvartal 2019. Bruttomarginen var i kvartalet på 55 prosent.

Selskapet trekker i rapporten frem at Creston og Google fortsetter å være sterke partnere for selskapet, samtidig som de også startet salget til den nye partneren Shure. I tillegg har de for Hyddly ONE inngått et samarbeid med Bang & Olufsen.

For 2021 spår Huddly nå inntekter på 500-600 millioner kroner, men også økte kostnader som følge av investeringer i blant annet produkter og støttefunksjoner for å sikre langsiktig vekst.

«Covid-19-pandemien, som forårsaker mange lukkede kontorer globalt, har påvirket salgsmulighetene til bedriftskontormarkedet i starten av 2021. Huddly ser tegn til forbedringer her, og tror mulighetene i bedriftsmarkedet vil øke fremover», heter det i rapporten.