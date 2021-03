Twitter-sjefen selger sin første tweet

Twitter-sjef Jack Dorsey selger sin aller første Twitter-melding, skriver CNBC.

Tweeten selges i form av en NFT, en «non-fungible token», som vil si at meldingen registreres i en blockchain - ikke så altfor ulikt nettverkene som støtter oppunder bitcoin og andre kryptovalutaer.

Det er dette som gjør meldingen om til en eiendel som kan samles på.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

I sin første melding 21. mars 2006 skrev Dorsey «just setting up my twttr». På lørdag tweetet Dorsey en lenke til en auksjon, der en kan by på meldingen.

I skrivende stund er det Sina Estavi, grunnleggeren av kryptoplattformen Bridge Oracle, som leder an i auksjonen med et bud på 2,5 millioner dollar, tilsvarende 21,4 millioner kroner, for eierskapet av den «tokeniserte» Twitter-meldingen.

Samleobjekter

Samleobjekter i form av krypto har ifølge CNBC eksplodert i popularitet den siste tiden, med alt fra artister til rockeband som gjør om digitale publikasjoner til eiendeler som ikke kan kopieres.

For eksempel gikk en digital gjengivelse av Nyan Cat-meme fra 2011 for om lag 600.000 i en nettauksjon forrige måned.

Dorsey har også vært talsmann for flere digitale valutaer, og har "#bitcoin" i sin Twitter-biografi, så det å hoppe inn i NFT-er ser ut til å være en naturlig utvidelse, ifølge CNBC.