– Kjøp disse tre aksjene, men hold deg unna denne

Tesla og Nio har opplevd en brutal sell-off den siste tiden. Siden nyttår er Tesla ned 15,3 prosent og Nio har falt 21,2.

Til tross for fallet er det fremdeles enorm interesse for elbilrelaterte aksjer som er ventet å stige enormt de kommende tiårene.

Analytikere i den sveitsiske banken UBS ser nå en brattere utviklingskurve enn tidligere, og ser at samtlige av verdens biler vil være elektriske innen 2040.

– Kampen om å bli den ledende aktøren i bilverdenen er verdt hundrevis av milliarder av dollar, men hvis du vender blikket bort fra de brennhete bilprodusentene er det mye rom for investering i selskaper som er koblet til elbil-boomen, sier Tim Bush i UBS i en analyse.

Utfordringer

Et slikt område er selskapene som produserer batteriene i elbilene. Bush konkluderer med at batterier er den største utgiftsposten til elbilprodusentene og at det kan bli for høy etterspørsel allerede i år, og globale mangler innen 2025.

For at elbilmarkedet skal øke til 20 prosent i 2025 og 50 prosent i 2030, som man ser for seg, må batteriproduksjonen øke med 70 prosent mer de neste ti årene enn tidligere estimert, ifølge UBS.

– Mangel på tilbud er nært forestående, sier analytikerne.

Kjøp disse aksjene

UBS-analytikerne peker på tre aksjer som er verdt å kjøpe i dette segmentet.

På toppen troner LG Chemical, en koreansk gigant og markedsleder i elbilbatterier. UBS har et kursmål på 1.370.000 sørkoreanske won, hvilket gir en oppside på mer enn 50 prosent fra fredagens sluttkurs.

Kinesiske Contemporary Amperex Technology er en annen UBS-favoritt. Analytikerne har satt kursmålet til 475 yuan. Fredag stengte aksjen i 320 yuan, hvilket impliserer et oppsidepotensial på 48 prosent.

Et tredje valg fra UBS tallknusere er nok en gang kinesiske Yunnan Energy New Material. Selskapet produserer batteriseparatorer, en kritisk komponent i batterier.

UBS har satt kursmålet til 176 yuan, en oppside på 62 prosent fra fredagens sluttkurs.

– Hold deg unna europeiske Umicore, advarer UBS.

Selskapet møter ifølge meglerhuset «trusler fra lignende produsenter og teknologisubstitutter, forsinkelser i materiale til produksjon».

Fluktuering i metallprisene er en annen risiko selskapet møter. UBS har et kursmål på 33 euro, som er 33 prosent lavere enn fredagens sluttkurs.