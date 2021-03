Elop hadde i andre halvår ingen inntekter, sammenlignet med en omsetning på 0,02 millioner kroner i andre halvår 2019.

I desember lanserte Elop verdens første rullende ultralydscanner for kommersiell bruk, Elop Insight. Selskapet trekker i meldingen frem at antall forespørsler siden lanseringen har vokst med 48 prosent, til tross for at coronapandemien i en viss grad begrenser muligheten til å demonstrere teknologien. Elop skal likevel være i forhandlinger med mange potensielle kunder.

Like før jul kunne Elop også bekrefte oppkjøpet av det norske kunstig intelligens-selskapet Simplifai. Elop skriver at Simplifais virksomhet i fjor ble betydelig påvirket av covid-19, men at selskapets inntekter ved utgangen av året likevel var 50 prosent høyere enn på samme tid i 2019.

Styreleder i Elop, Øivind Horpestad, er svært optimistisk til selskapets fremtidsutsikter.

– De viktigste faktorene i vekstplanen vår er vår unike patenterte ultralydsteknologi og Simplifais AI-løsninger og kompetanse. Så langt har vi bare sett starten på de virkelige effektene vi vil generere ved å kombinere teknologien og løsningene fra våre to enheter. Vi forventer at de kommende månedene og årene blir spennende, sier Horpestad i en kommentar.

ELOP (Mill. kr) 2.h./20 2.h./19 Driftsinntekter 0,00 0,02 Driftsresultat -17,59 -9,86 Resultat før skatt -17,66 -10,11 Resultat etter skatt -17,66 -10,11