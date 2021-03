USA-kontrakt for Q-Free

Q-Free har vunnet en kontrakt med West Virginia Division of Highways (WVDOH) for levering av oppgraderte ATMS-løsninger for veiene i delstaten, går det frem av en børsmelding.

WVDOH har vært kunde av Q-Free og brukt selskapets ATMS-løsninger siden 2008.

Kontrakten er strukturert som en initiell levering det første året, med månedlige drifts- og vedlikeholdsinntekter de påfølgende syv årene. Kontraktssummen estimeres til 60 millioner kroner over de åtte årene.

Kontrakten åpner også for tilleggsinntekter fra ny funksjonalitet i løpet av kontraktsperioden.