DNB Markets anbefaler kjøp før kapitalmarkedsdagen

Torsdag denne uken avholder Schibsted sin kapitalmarkedsdag. DNB Markets venter at ledelsen gjentar guidingen for virksomheten innen rubrikkannonser i de nordiske markedene.

Tallknuserne regner også med at det vil komme oppdateringer som støtter forventninger om en inntjeningsvekst for mediavirksomheten og at det blir gitt mer detaljer rundt mulighetene innenfor distribusjonsvirksomheten.

I mandagens aksjerapport fra DNB Markets får Schibsted en kjøpsanbefaling og et kursmål på 420 kroner. Fredag sluttet aksjen på 366,80 kroner.

For en måned siden presenterte Schibsted sine kvartalstall. I fjerde kvartal 2020 hadde selskapet inntekter på 3,6 milliarder kroner, opp fra 3,3 milliarder i samme periode i fjor. Ebitda vokste i perioden 45 prosent til 665 millioner kroner.