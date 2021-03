Kvantedataselskap skal på børs

IonQm slår seg sammen med børsnoterte dMY Technology Group Inc III for å notere seg på New York-børsen, melder Reuters mandag.

Det nye selskapet vil få en verdi på om lag to milliarder dollar.

Selskapet baserer seg på å gi kunder tilgang til kvantedatamaskiner via en skytjeneste, og har i den sammenheng inngått samarbeid med blant annet Microsoft og Amazon. Selskapet har også Samsung, Lockheed Martin og Airbus blant sine investorer.

dMY Technology Group Inc III er et såkalt SPAC, et skallselskap som henter kapital gjennom en børsnotering for så å bli kjøpt opp av selskaper som vil bli noterte gjennom et omvendt oppkjøp.

Kvantedatamaskiner er et hett emne i teknologiverden, der teknologien skal ta i bruk kvantemekanikk for å utvikle ekstremt raske datamaskiner som i teorien skal kunne utføre enkelte utregninger ekstremt raskt.

Dette har til gjengjeld ført til større bekymringer for at maskinene skal kunne bruke datakraften til å bryte krypteringer for å få tilgang til passord og sensitiv informasjon på svært kort tid.