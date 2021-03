Play Magnus skal samarbeide med Zuckerberg-stiftelse

Magnus Carlsen og Play Magnus Group har inngått et sponsor-samarbeid med stiftelsen Breakthrough Prize Foundation for sin kommende turnering, «Magnus Carlsen Invitational», fremgår det av en børsmelding tirsdag.

«Magnus Carlsen Invitational» ble lansert for ett år siden og er den første profesjonelle sjakkturneringen på nett noensinne.

Årets turnering spilles i mars og den nye samarbeidspartneren er den amerikanske stiftelsen Breakthrough Foundation, gjennom filantropiske Breakthrough Initiatives og Breakthrough Junior Challenge.

Facebook-gründeren Mark Zuckerberg er en av initiativtakerne til stiftelsen sammen med kona Priscilla Chan.

Breakthrough Initiatives er en serie romvitenskapelige programmer som undersøker de store spørsmålene om livet i universet, mens Breakthrough Junior Challenge er en global vitenskapelig videokonkurranse for elever på ungdomsskolen og videregående skole.

Svært fornøyde

– Med partnerskapet håper jeg de beste sjakkspillerne i verden kan kunne skape oppmerksomhet rundt Breakthrough Junior Challenge, uttaler Magnus Carlsen i meldingen.

Andreas Thome, adm. direktør i Play Magnus Group, er også svært begeistret for nyheten.

– Partnerskapet er et stort steg for hele sjakksporten og vil bidra til å bringe sporten til et større publikum, sier han.