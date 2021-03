Rubrikkselskapet Adevinta har blitt oppdaget av Arctic Securities. Meglerhuset har kjøpsanbefaling på aksjen og kursmål 170 kroner pr. aksje, ifølge TDN Direkt.

Det tilsier en oppside på 25 prosent fra dagens kurs. Aksjen handles til 136,60 kroner på Oslo Børs i skrivende stund. Siste 12 måneder er aksjen opp 32,4 prosent, men siden nyttår har den falt 5,1 prosent.

Meglerhuset skriver at det ser mye rom for fortsatt vekst selv i de mer modne markedene til Adevinta, og er også positiv til transaksjonsmodellen av omsetningsvolumet.

Arctic-analytikeren anslår at «brutto salgsverdi på LeBonCoin alene til 5-10 milliarder euro, som vi gi 220-400 millioner euro i inkrementell omsetningspotensial med et transaksjonsgebyr på fire prosent».

«Transaksjonsmodellen viser allerede positive tegn, ettersom den bidro til den organiske veksten i Frankrike i fjerde kvartal, noe som betyr at nåværende run-rate kan være 10-20 millioner euro», skriver meglerhuset.

I sommer kom 52 prosent av Adevintas inntekter fra Frankrike, hvor LeBonCoin er den viktigste bidragsyteren.

Både vekstjusterte peer-multipler og meglerhusets SOTP-verdsettelse, gir et kursmål på 170 kroner pr aksje. Kursmålet inkluderer derimot ikke forventede omsetningssynergier fra integrasjonen med eBay Classifieds Group.

Den siste tiden har det blitt klart at Adevinta må selge sine datterselskaper i Storbritannia for å unngå monopol. Det var det britiske finanstilsynet som grep inn i samarbeidet mellom Adevinta og eBay.

«Med potensielle synergier i fremtidig M&A og mulighetene for å redusere investeringene for å øke marginer i et «low case scenario» mener vi risiko mot potensiell avkastning er attraktiv», konkluderer meglerhuset.