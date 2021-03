Russland bremser hastigheten på Twitter, truer med blokkering

Russland har ifølge Reuters bremset hastigheten på Twitter etter at selskapet har unnlatt å fjerne det Russland mener er ulovlige poster.

Landet skal ha krevet at mer enn 3000 poster blir fjernet fra tjenesten.

Russland vil nå bremse hastigheten på tilgangen til Twitter på alle mobile enheter og om lag halvparten av stasjonære enheter, ettersom Twitter ikke har etterfulgt landets krav, skriver Reuters.

Myndighetene har videre varslet at de vil fortsette å nedbremsingen helt frem til en total blokkering.

Etter at Kremlin-kritikeren Alexei Navalny ble fengslet har protestene i landet blusset opp, noe som har ført til en strengere kontroll av nettet. Twitter er allerede i hard vær i Russland etter at myndighetene rettet et søksmål mot selskapet og fire andre store sosiale medier for å ikke ha fjernet poster fra sidene sine. Ifølge Reuters skal russiske myndigheter blant annet påstå at postene har oppfordret barn til å ta del i protestene.