Apple satser milliarder på utvikling og forskning i Tyskland

Apple sier selskapet vil gjøre München til sitt «europeiske senter for silisiumdesign», noe som skal skape hundrevis av arbeidsplasser i et anlegg for 5G og trådløs teknologi.

– Jeg kunne ikke vært mer opprømt med tanke på alt våre ingeniører i München skal oppdage, fra å utforske nye grenser med 5G-teknologi til å utvikle en helt ny generasjon teknologi, sier Apple-sjef Tim Cook. Han legger til at Apple har vært til stede i München i fire tiår.

Selskapet har hatt en base i den bayerske hovedstaden siden 1981, der flere hundre ingeniører jobber med utviklingen av mikrobrikker.

De nye investeringene vil overstige en milliard euro – drøyt 10 milliarder kroner – bare de neste tre årene, sier selskapet. Det nye anlegget, som skal åpne neste år, skal bli «Europas største for forskning og utvikling av halvledere og programvare» for mobiltelefoni og trådløs teknologi, ifølge Apple.