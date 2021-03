SCH

Schibsted, som skal avholde kapitalmarkedsdag torsdag, gjentar nå sitt inntektsmål for Nordic Marketplaces på 8-12 prosent på mellomlang til lang sikt, opplyses det i en melding.

Selskapet gjentar samtidig målet for News Media om en EBITDA-margin på 8-10 prosent på mellomlang sikt.

– Schibsted vil fortsette å bruke disiplinert kapitalallokering som et viktig verktøy for å låse opp vekst og verdi, sier finansdirektør Ragnar Kårhus i en kommentar.

Følg kapitalmarkedsdagen LIVE her kl. 10.00!

Fire mål

Schibsted har satt opp fire strategiske prioriteringer de mener vil øke inntektene og verdien i tiden fremover. Det første er å styrke Nordic Marketplaces ved å blant annet ekspandere og konsolidere nordiske posisjoner, samt utnytte nåværende posisjoner.

Selskapet vil også styrke digitale nyhetsposisjoner med et enda sterkere fokus på abbonement, samt forfølge nye muligheter som bygger på de eksisterende posisjonene.

I tillegg har Schibsted planer om å utnytte muligheter for vekstakselerasjon for å lansere nye bedrifter og utvide posisjoner gjennom å fortsette å investere i Financial Services, samt integrere fintech i virksomheten. Selskapet vil også fortsette å forfølge nye vekstmuligheter gjennom ventureinvesteringer.

– Våre fire startegiske prioriteringer vil lede vår kapitalallokering, med fortsatt fokus på Nordic Marketplaces. Over tid vil vi også utføre tilbakekjøp av aksjer for å adressere eventuell overkapitalisering når vi mener dette er verdiforbedrende for våre investorer, sier Kårhus.

Arctic Securities tar torsdag opp dekning av Schibsted-aksjen. De anbefaler kjøp og ser en oppside på 12,5 prosent.

Adevinta

Schibsted skriver i meldingen at når de kommer til Adevinta, fokuserer selskapet på ytterligere verdiskapning som en langsiktig finansiell eier, og påpeker at deres aksjebeholdning aldri vil stå i veien for verdiskapende transaksjoner.

– Ved fullføring av eBay-avtalen ser vi vesentlig potensial for verdiskapning gjennom kombinasjonen av de to selskapene. Begge organisk gjennom å utvikle sine sterke markedsposisjoner videre, men også gjennom å søke videre M&A og konsolideringsmuligheter, sier Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund, og påpeker at hun mener Schibsted har evner og kunnskap til å støtte Adevinta i å realisere dette potensialet.

Det var tilbake i juli at Adevinta bekreftet at de hadde kjøpt eBay Classifieds Group, som er selskapets rubrikkvirksomhet, for 9,2 milliarder dollar.

I forrige uke ble det imidlertid meldt at det britiske konkurransetilsynet (CMA) har endret syn på oppkjøpet, og Adevinta og eBay må nå selge datterselskaper for å kunne iverksette overtakelsen.

Fullføring av oppkjøpet forventes i andre kvartal 2021. Schibsted har en lock-up-periode på tre måneder etter transaksjonen, og må etter dette notifisere eBay opptil 15 måneder etter transaksjonen er gjennomført, hvor eBay da har rett til å forsinke et aksjesalg med 90 dager.