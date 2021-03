Arctic Securities tar opp dekning av Schibsted med en kjøpsanbefaling og kursmål 440 kroner pr A-aksje, ifølge TDN Direkt. Aksjen stengte til 391,10 kroner på Oslo Børs i går, hvilket gir et oppsidepotensial på 12,5 prosent.

Meglerhuset mener aksjen kan se en multippelekspansjon over tid, som følge av en økende andel av Classifieds i omsetningen, samtidig som selskapet har mulighet til å finansiere M&A gjennom en reduksjon av eierandelen i Adevinta.



Multippelekspansjon er et begrep som brukes når aksjekursen går opp, uten at inntjeningen holder følge. I praksis betyr det at P/E-multippelen stiger.

Schibsted gjentok sine vekstestimater i en børsmelding tidligere i dag.

Videre ser Arctic et betydelig potensiale i en transaksjonsmodell i likhet med hva Adevinta prøver for LeBonCoin.

«Selv om det er ikke er inkludert i prognosene anslår vi at BMW på Finn kan være rundt 10 milliarder kroner, som kan gi inkrementelle inntekter på 350-900 millioner kroner, avhengig av prosentandelen», skriver meglerhuset.

Siste 12 måneder er Schibsted-aksjen opp 72 prosent og siste måned har den klatret 15,7 prosent.