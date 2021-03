BMW Group og Daimler Mobility selger nå Park Now Group til EasyPark Group, opplyses det i en melding.

Park Now er bilprodusentenes felles parkeringsvirksomhet, som frem til nå har vært underlagt Your Now-foretaket.

Partene har besluttet å ikke offentliggjøre betingelsene rundt transaksjonen, og avtalen er underlagt forhåndsgodkjenning av relevante myndigheter.

Digitale tjenester

Selskapet EasyPark nå kjøper omfatter merkevarene RingGO, Park Now, Park Line og Park Mobile og er etablert i totalt 11 land, hvor de tilbyr digitale tjenester knyttet til parkering i 1.100 byer.

– Park Now og EasyPark har et felles mål: å skape løsninger som strømlinjeformer parkering til noe som er enkelt, raskt og problemfritt for førere, operatører og byer, sier adm. direktør i Park Now, Jörg Reimann, i en kommentar.

– For parkeringsvirksomheten er markedsforholdene for skalerbar bygging og gevinst gjennom denne prosessen særlig gode. Helheten er større enn summen av de ulike delene, sier han.

EasyPark ble startet tilbake i 1998 av Europris-gründer Jens Petter Høili, og siden 2011 vært eid av Verdane. Totalt har selskapet siden 2006 gjort 15 oppkjøpt, men Park Now-oppkjøpet er selskapets hittil største.