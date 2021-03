«Nytt Amazon» gikk amok i NYSE-debuten

Klimaet for børsnoteringer er godt for tiden, og i går var det netthandelgiganten Coupangs tur til å debutere med et smell på New York-børsen.

Coupang-kursen nesten doblet seg fra introduksjonskursen 35 dollar i tidlig handel, men roet seg ned utover dagen og endte på 49,25 dollar, opp «bare» 41 prosent. Selskapet som kalles for Sør-Koreas Amazon er på denne kursen priset til 84,5 milliarder dollar.

Aksjen steg for øvrig ytterligere 5,4 prosent til 51,90 dollar i etterhandelen på Wall Street.

Til sammenligning var Amazon ved stengetid i går priset til rundt 1.550 milliarder dollar.

Største IPO i USA så langt i år

Coupang solgte i forkant av noteringen 130 millioner aksjer, og håvet dermed inn nesten 4,6 milliarder dollar i det som er den største børsintroduksjonen i USA så langt i år.

Ifølge CNBC er høyprofilerte investorer som Stanley Druckenmiller og Bill Ackman inne på eiersiden i selskapet, men den dominerende eieren i Coupang er mektige SoftBank med rundt en tredjedel av aksjene gjennom sitt Vision Fund.

– Coupang er Amazon, men Amazon med et UPS (fraktgiganten United Parcel Service, red. anm), med DoorDash, Instacart og litt Netflix. Alt dette er integrert på denne ekstremt kundesentrerte teknologiplattformen, sier SoftBank Vision Fund-partner Lydia Jett, som har sittet i Coupang-styret siden 2018.

Selskapet ble etablert i 2010 av Bom Kim, som fortsatt er toppsjef.

– På rett sted til rett tid

«Coupang er på rett sted til rett tid. Og til tross for en imponerende vekst de siste årene, er netthandel bare i begynnelsen av en lang og fremgangsrik reise», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i en oppdatering fredag.

Coronakrisen har – som med gaming – stimulert netthandelen kraftig. Men ifølge analytikeren var trenden klart oppadgående i flere år før pandemien.

«Det coronakrisen har gjort, er å ta netthandelskonseptet for alvor til Europa også. Jeg er sikker på at online-kjøpene her ikke vil ta slutt med pandemien. Netthandel er lett, sparer oss tid i en travel hverdag og gir tilgang til et bredt produktutvalg. Så snart brukere får smaken av det, vil de bare ha mer. Netthandelsgigantene er derfor her for å vokse; stengt ned eller frigjorte, vi vil ikke klare oss uten dem i fremtiden», fortsetter Ozkardeskaya.

Topplinjen nesten doblet i fjor

Coupang kan vise til en eventyrlig vekst de siste årene, men tjener fortsatt ikke penger.

12 milliarder dollar i inntekter i 2020 utgjorde en topplinjevekst på nesten 91 prosent fra året før, men driftsresultatet var negativt med 527,7 millioner dollar.

Driftsunderskuddet var da ned 18 prosent fra 2019 og nesten halvert fra 2018.