For å rette opp i dette har Denon lansert en ny multiroms serie, som består av Home 150, Home 250, Home Sound Bar 550 og Home 350. Vi har fått flaggskipet Home 350 på testbenken.

Gigantisk

Av tilkoblingsmuligheter finner vi både AUX, Bluetooth og WiFi, men dessverre ingen optisk inngang. Foto: Michael Groth

Estetisk tar høyttaleren seg godt ut. Den kommer i to farger (grå og svart) og har et moderne design med avrundede kanter som står fint til et moderne hjem. Toppen av høyttaleren er en polert flate med touch-knapper som lyser opp når du beveger hånden over den. Av tilkoblingsmuligheter finner vi både AUX, Bluetooth og WiFi, men dessverre ingen optisk inngang.

Denon Home 350 har et moderne design med avrundede kanter som står fint til et moderne hjem. Foto: Michael Groth

Høyttaleren er gigantisk sammenlignet med tradisjonelle multiromshøyttalere, og den veier litt, men med god grunn. Høyttaleren har nemlig seks drivere (tre per kanal), og hver driver har sin egen forsterker, og slikt krever plass.

Øredøvende

Å ha tre drivere er flott fordi hver driver tar seg av et bestemt frekvensområde, i stedet for at én driver må gjøre alt. Dette resulterer i en fenomenal lyd.

Denne høyttaleren kan spille høyt. Du trenger ikke gå langt på volumet før du har fylt et helt rom og den har mye å gå på i bunnen. Den svelger alt fra klassisk musikk til pumpende klubbmusikk uten problemer og spiller nesten på nivå med luksusmerket Devialet sine superdyre Phantom-høyttalere.

Egen app

HEOS appen støtter også alle de store streaming-tjenestene slik som Spotify, Deezer og Tidal. Foto: Denon

I likhet med Sonos som kanskje er den mest kjente aktøren når det kommer til multiromshøyttalere, kommer også Denon med en egen intuitiv app for sammenkobling av høyttalere. Parring av høyttalere til hjemmenettverket er gjort på bare noen få tastetrykk, og gruppering er kjempeenkelt.

Du får en liste over høyttalere i appen, og etter det er det bare å dra høyttalerne over hverandre for å gruppere dem og nyte musikk i hele huset.

HEOS appen støtter også alle de store streaming-tjenestene.

Kunne trengt noen små justeringer

Etter å ha testet stereoegenskapene i huset, valgte vi å flytte på høyttalerne. Og her ble det kluss. HEOS appen kunne kanskje trengt noen små justeringer. For etter å ha gruppert høyttalerne må du gruppere dem fra hverandre igjen (noe vi ikke gjorde) og dette førte til at høyttalerne nektet å snakke sammen etter at vi hadde flyttet dem. For å rette opp i dette måtte vi kable høyttalerne til nettverket for å få dem fra hverandre igjen. Derfor skulle vi gjerne sett at appen husket grupperingen etter at man har flyttet på høyttalerne. HEOS appen er stadig under utvikling, så det er godt mulig at dette kan bli fikset i en oppdatering.

Mye for pengene

Om du ønsker å fylle huset med lyd så gjør denne høyttaleren jobben. Den spiller høyt og kraftig eller rolig og varmt uten forvrenging og leverer over forventning til prisen. Den kan også brukes som en litt tung, men helt rå bærbar bluetooth-høyttaler.

Pris

7.498 kr