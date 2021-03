Lovforslaget vil være blant de strengeste reglene mot kryptovalutaer, og vil kriminalisere besittelse, utstedelse, utvinning, handel og overføring av kryptoaktiva.

Forslaget følger opp uttalelsene fra myndighetene i januar da de sa at de ønsket å forby private, virtuelle valutaer som bitcoin, mens man bygger et rammeverk for en offisiell digital valuta. Med det nye lovforslaget vil kryptovalutaeiere få inntil seks måneder på seg til å avvikle eierforholdet, før eventuelle straffer vil bli pålagt.

HAR FLERTALL: Indias statsminister Narendra Modi. Foto: Bloomberg

Det er ventet at lovforslaget vil gå igjennom parlamentet, siden statsminister Narendra Modis regjering har et bredt flertall.

8 millioner investorer i India

Hvis forbudet blir vedtatt, vil India være den første store økonomien som gjør det å eie kryptovaluta ulovlig. Selv Kina, som har forbudt utvinning og handel, straffer ikke besittelse.



I India er handel i kryptovaluta stigende, og 8 millioner investorer sitter på kryptovaluta for nærmere 100 milliarder rupees, rundt 11,65 milliarder kroner, ifølge bransjeestimater.

Flere høytstående tjenestemenn i India har beskyldt kryptovaluta for å være en «Ponzi-svindel», men tidligere i mars sa finansminister Nirmala Sitharaman at de ikke er låst i tankegangen sin og at de ser på måter eksperimenter kan skje i den digitale verden og i kryptovaluta.

Det er fortsatt usikkert hvor strenge straffer det vil bli for overtredelser, men i 2019 anbefalte et regjeringsoppnevnt panel opptil ti års fengsel for personer som holder på med utvinning, genererer, besitter, selger, overfører, utsteder eller handler i kryptovalutaer.

Avvist av Høyesterett

For ett år siden avviste Høyesterett i India et pålegg fra sentralbanken om å forby banker å handel i kryptovalutaer. I stedet beordret retten regjeringen å ta stilling til, og utarbeide et lovforslag angående kryptovaluta.

Ifølge Reuters er planen å forby private kryptoeiendeler mens de fremmer blockchain, en sikker databaseteknologi virtuelle valutaer bygges ut fra, men også et system som eksperter sier kan revolusjonere internasjonale transaksjoner.

LIKER BLOCKCHAIN: IT-milliardær Mark Cuban. Foto: Bloomberg

Mark Cuban, som ble rik på den første internettbølgen på 90-tallet, sier han tror den digitale fremtiden vil basere seg på blockchain-teknologi.

– Hvis du ikke forstår blockchain, så kommer det til å slå deg ned og få deg til å blø, sa Cuban for en måned siden.