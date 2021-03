Meltwater legger en halv milliard på bordet for tech-selskap

Meltwater kjøper opp sosiale medier-selskapet Linkfluence for 50 millioner euro, eller like over en halv milliard kroner.

Det franske selskapet bruker kunstig intelligens for å hente ut innsikt om forbrukerne av sosiale medier. Linkfluence hadde inntekter på 17 millioner euro i 2020.

– Markedsundersøkelser er en 73 milliarder dollar stor industri og har vært preget av manuelt arbeid. Linkfluence bruker algoritmer, sier John Box, konsernsjef i Meltwater.

Han understreker at man «ved å kombinere Linkfluences SaaS-løsninger og ekspertise innen markedsundersøkelser og Meltwaters globale tilstedeværelse med 50 salgskontorer på seks kontinenter, vil være godt posisjonert til å være pådriver for å automatisere denne industrien».

Oppkjøpet gjøres gjennom 50 prosent kontanter og 50 prosent aksjer.

Meltwater leverte et sterkt fjerde kvartal tilbake i januar. Carnegie har dekning på aksjen med kjøp og kursmål 77,50 kroner. Det er en oppside på 61 prosent fra gårsdagens sluttkurs.

De andre selskapene Meltwater har kjøpt, etter at Altor kom inn på eiersiden i 2012, er Infomart, Sysomos, Datasift, Algo, Cosmify, Klarity, Wrapidity og Encore Alert.