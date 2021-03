Alibabas nettleser blokkert i Kina

Mange trodde at Jack Mas Alibaba var inne i varmen igjen etter at den kinesiske presidenten XI Jinping snakket varmt om selskapet i helgen. Men tirsdag kom nyheten om at android-app stores, inkludert de som drives av Huawei og Xiaomi, har blokkert nedlastinger eller fjernet Alibabas «UC Browser», melder CNBC.

Nettleseren er imidlertid fortsatt tilgjengelig gjennom Samsungs og Apples app stores.

Blokkeringen av nettleseren kommer etter at den ble kritisert av det statlige TV-kanalen CCTV om villedende medisinsk reklame på nettet. Kanalen beskylde nettleseren for å tillate private sykehus å by på navn på Kinas mest kjente sykehus i søkeordssøk. På den måten potensielt lokke pasienter til sine nettsteder i stedet for de offentlige sykehusene de skal besøke.

– Vi legger stor vekt på problemene som er vist i showet, og gjennomførte raskt en rekke tiltak for å kontrollere og korrigere, sier en talsperson for UC Browser til CNBC.



Det så kalte «ulovlige annonseinnholdet» som ble omtalt av TV-kanalen skal ha blitt fjernet umiddelbart.

– Vi vil ytterligere forbedre innholdsgjennomgangen og påta oss mer ansvar, og tilby gode infotjenester med strengere standarder, heter det i en uttalelse fra den kinesiske nettleseren.