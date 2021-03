– Megatrender som gir oss enorme muligheter

Kitron avholder i dag kapitalmarkedsdag, og skriver i en børsmelding at fokus der vil være på vekstmuligheter innen to nye markedssektorer: konnektivitet og elektrifisering.

Selskapet øker sitt strategiske omsetningsmål for 2025 fra 5 til 6 milliarder kroner, mens målet for driftsmargin (EBIT) for 2025 jekkes opp fra 7 til 8 prosent.

– Enorme muligheter

– Verden beveger seg i økende grad mot fornybar energi og elektrifisering. Samtidig blir milliarder av enheter koblet sammen, vi kjenner dette som tingenes internett. Vi merker at det er enorme muligheter for Kitron knyttet til begge disse megatrendene, og dette er en del av grunnen til at vi nå oppjusterer de strategiske målene våre, sier Kitron-sjef Peter Nilsson i en kommentar.

– På driftssiden ser vi at vi kan øke utnyttelsen av våre fasiliteter og dra nytte av stordriftsfordeler og dermed fortsette å øke driftsmarginen, fortsetter han.

Tar halvledergrep

I presentasjonsmaterialet opplyser Kitron dessuten om at selskapet sammen med leverandører og produsenter har gjort proaktive tiltak for å redusere effekten av mangelen på halvledere.

Disse tiltakene skal sikre at kunder får leveranser i tide.

Situasjonen ventes å bedre seg for enkelte komponenter fra fjerde kvartal i år, mens den for andre komponenter vil fortsette godt inn i neste år.