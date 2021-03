Kahoot! tatt opp til Oslo Børs

Børsraketten Kahoot! søkte for en snau uke siden for å bli tatt opp til hovedlisten til Oslo Børs. Godkjenningen fikk selskapet på tirsdag denne uken, og torsdag blir første dag med handel på hovedlisten for den spillbaserte læringsplattformen. Følgelig er den siste handelsdagen for selskapets aksjer på Euronext Growth Oslo onsdag. Det kommer frem i en børsmelding.

Kahoot! har utarbeidet et prospekt som er blitt godkjent av Finanstilsynet i forbindelse med børsnoteringen, som er tilgjengelig på nettsidene deres og ved lokalene deres i Oslo sentrum.