Meglerhus gjentar kjøpsanbefaling etter onsdagens nyheter

Onsdag avholdt Kitron sin kapitalmarkedsdag og her gjorde ledelsen det klart at det nå vil være fokus på vekstmuligheter innen to nye markedssektorer: konnektivitet og elektrifisering.

Selskapet økte sitt strategiske omsetningsmål for 2025 fra 5 til 6 milliarder kroner, mens målet for driftsmargin (EBIT) for 2025 ble jekket opp fra 7 til 8 prosent.

Hever kursmålet

Analytiker Tomas Skeivys i Norne Securities er godt fornøyd med onsdagens nyheter og har sendt ut en ny kjøpsanbefaling på aksjen hvor han jekker opp kursmålet fra 24 til 25 kroner.

«Vi ser at Kitron fremdeles er en meget solid verdiaksje og et selskap som har som vane å overgå forventningene. Vi er også imponert over selskapets motstandskraft overfor uventede hendelser og det ekstreme fokuset på kapitaldisiplin. Derfor gjentar vi Kjøp på aksjen», skriver Norne Securities.

Onsdag gikk aksjen opp 4,2 prosent før den sluttet på 19,90 kroner. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige litt over 25 prosent.