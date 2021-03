Musk-ansatt kjøpte innsideinfo på det mørke nettet – tatt på fersken

James Roland Jones, også kjent under pseudonymet «MillionaireMike», har brukt informasjon som ikke har vært tilgjengelig for allmennheten til å handle offentlige verdipapirer.

Informasjonen skal han ha fått på det mørke nettet gjennom ulovlige kjøp. Det melder justisdepartementet (DOJ) i USA i et offentlig dokument torsdag.

Det amerikanske svaret på Finanstilsynet, Securities and Exchange Comission (SEC), anklager i tillegg Jones med å «forherlige et svindelspill der han solgte det han kaller innsidetips» på det mørke nettet i bytte for bitcoin.

DOJs dokument er basert på en etterforskning av FBI tilbake i 2017. Tittelen på dokumentet er «Spacex Engineer Pleads Guilty To Insider Trading». Dokumentet sier ingenting om Jones jobbet i SpaceX da forbrytelsene skjedde.

DOJ skriver at Jones brukte pseudonumet «MillionaireMike» for å kjøpe informasjon som adresser, fødselsdatoer og -nummer, og at han deretter gjennomførte finansielle transaksjoner.

Undercover

Tilbake i april 2017 ble Jones felt av en undercover FBI-agent som ga ham falsk innsideinformasjon om et børsnotert selskap.

«Fra 18. april til 4. mai 2017 gjennomførte Jones og en medsammensvoren flere transaksjoner basert på denne innsideinformasjonen», skriver DOJ.

Av SEC ble Jones anklaget for svindel og han har tilstått ugjerningen. Nå kan han gå fem år i fengsel i møte.

– Denne saken viser at SEC kan og vil etterfølge lovbrytere hvor enn de opererer – til og med på det mørke nettet, sier David Peavler, SECs Fort Worth Regional Office Director, i en uttalelse.