Bitcoin-minibankene inntar USA

I takt med prisoppgangen på kryptovalutaen bitcoin, har det spredt seg en ny type minibanker - nemlig minibanker som lar kundene handle i kryptovaluta.

Minibankene er allerede å finne i enkelte land som Polen og Spania, men ifølge CBS News er de på full fart til å etablere seg i en betydelig størrelse i USA. De finnes allerede i alle statene bortsett fra Alaska og Vermont.

Ifølge avisen kommer slike kryptominibanker til å finnes i så og si alle tettsteder i landet i nær fremtid, der antallet minibanker har økt med 85 prosent de siste seks månedene til i overkant av 14.000 maskiner.

Maskinene er koblet til internett, og gjør det svært enkelt å både kjøpe og selge kryptovaluta, men er dog ikke uten baksider.

Ifølge CBS er de fleste transaksjonene i minibankene på mellom 300 og 500 dollar for bitcoin, der kundene betaler transaksjonskostnader på mellom 6 og 12 prosent. I tillegg blir det påpekt at det er viktig å sjekke konverteringskursen på kryptovalutaen, akkurat som man ville gjort med en vanlig minibank.

Bitcoin har så langt i år steget like over 100 prosent der en «mynt» omsettes for 59.300 dollar.