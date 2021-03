Fabrikkbrann kan føre til en «massiv forverring» av halvledermangelen

Dagen etter at toppsjefen i kretskortprodusenten Qualcomm meldte at han ser en forbedring for den globale halvledermangelen, melder japanske Renesas at en fabrikkbrann kan ha ført til en «massiv forverring» i mangelen på halvlederkomponentene som brukes i elektronikk.

Ifølge Financial Times har Renesas, som er en av verdens største kretskortprodusenter for bilindustrien, advart mot at brannen kan forsinke produksjonen med minst en måned.

Halvlederkrisen

Brannen kommer midt i verste krisen for den globale bilindustrien, der flere fabrikker må holde igjen produksjonen på grunn av mangelen på kretskort med halvlederkomponenter.

«Vi er sterkt bekymret for at det vil bli en massiv forverring av mangelen på kretskort,» uttalte Hidetoshi Shibata i Renesas ifølge Financial Times.

Han påpeker at selskapet vil gjøre hva det kan for å minimalisere innvirkningen fra brannen.

Brannen skal ha brent om lag to prosent av elektronikkgigantens produksjonsutstyr, der om lag to tredjedeler av den påvirkede produksjonen produserer kretskort til bruk i bilindustrien.

Kan produsere andre steder

Det presiseres at selskapet og dets bilkunder, inkludert Toyota og Nissan, har tatt skritt for å diversifisere forsyningskjedene sine etter jordskjelvet i Tohoku i 2011 og den påfølgende tsunamien, da bilfabrikker over hele verden stoppet brått opp etter at produksjon av Renesas kretskort ble truffet.

Det betyr at flere av komponentene kan produseres andre steder enn i fabrikken til Renesas, men med den globale komponentmangelen på høygir vil det vise seg langt vanskeligere enn normalt å få tak i deler.