Milepæl for Induct

INDUCT

De seneste tre månedene har 25.000 brukere logget seg inn på Induct, noe selskapet anser som en milepæl. Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag.

– Vi gleder oss over at stadig flere enkeltpersoner og organisasjoner bruker plattformen vår, og at det er mange som er i prosess for å ta den i bruk, sier adm. direktør Alf Martin Johansen og legger til at han synes det er godt å se kundene bruke mer og mer tid på arbeid og samhandling i plattformen.

Induct tilbyr en digital plattform for arbeid og samhandling, for enkeltpersoner og organisasjoner og arbeidsplasser. Plattformen skal gjøre det enkelt å administrere og samarbeide på prosjekter, diskutere emner samt administrere og samarbeid på kontrakter.