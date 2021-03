Norbit inngår nytt samarbeid

Norbit har signert en intensjonsavtale om et strategisk samarbeid med Fremtind Service, opplyses det i en børsmelding.

Samarbeidet skal bidra til å utvikle fremtidige løsninger for sikrere trafikk og forenklet betaling langs norske veier, og selskapene skal starte pilotutvikling av en løsning for automatisk ulykkesvarsling. I tillegg vil samarbeidet også omfatte levering av Norbits «On-Board Units» til Fremtind Service.

Norbit skriver videre i meldingen at det med automatisk ulykkesvarsling umiddelbart sendes ut et varsel til et alarmsenter hvis et kjøretøy er utsatt for kraftig støt. Alarmsenteret vil da få data om størrelsen på kollisjonen og kjøretøyets plassering.