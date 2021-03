DNB Markets vraker salganbefaling og hever kursmålet

DNB Markets oppgraderer anbefalingen på Adevinta fra selg til hold og hever kursmålet fra 120 til 130 kroner.

Ifølge TDN Direkt venter meglerhuset en ebitda på 50 millioner euro i første kvartal 2021, noe som skal være litt over konsensus.

Adevinta-aksjen er ned rundt 25 prosent siden toppnoteringen i 2020, og DNB Markets mener nå at risk/reward-forholdet er forbedret med en selskapsverdi (EV) mot omsetning på 8-9 ganger 2022-2023-estimater, ifølge TDN Direkt.

For nesten to uker siden gikk Arctic Securities ut med en kjøpsanbefaling på Adevinta og satte kursmålet til 170 kroner. Meglerhuset ser rom for fortsatt vekst selv i de mer modne markedene selskapet opererer i.

Mandag omsettes aksjen for 134,60 kroner, opp 2,0 prosent.