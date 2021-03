Huddly inngår nytt partnerskap

Teknologiselskapet Huddly har inngått et nytt partnerskap med Mersive Technologies, en leverandør av mediestreaming og programvare. Partnerskapet har som hensikt å imøtekomme den økende etterspørselen etter hybride møteløsninger, fremgår det av en børsmelding.

Som et første skritt kombineres Huddlys smarte kameraer med Mersive Solstice, et berøringsfritt romsystem for Bring Your Own Meeting (BYOM).

Mersive og Huddly-produkter er tilgjengelige over hele verden gjennom AV/ IT-teknologihandlere og integratorer.

Huddly forventer ikke betydelig inntektspåvirkning fra partnerskapet og endrer ikke guidede inntekter for 2021.