Nordic Unmanned starter droneutrulling i Litauen

Da Nordic Unmanned mottok sin første Schiebel Camcopter S-100 RPAS-system i januar startet en intern treningsperiode. Etter en vellykket treningsperiode har droneselskapet oppnådd Full Operational Capability (FOC) og vil starte utrulling av sin første Camcopter S-100-systemet for en eksisterende klient og rammeverkkontrakt. Det opplyser selskapet i en børsmelding tirsdag.

Systemet er utstyrt med sensorer for maritim miljøovervåking og generell maritim observasjoner. Distribusjonen har en estimert varighet på tre måneder, og operasjonene vil bli utført BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight).

Verdien på distribusjonen er på 1 million euro, som tilsvarer 10,2 millioner kroner.

– Vi ser en sterk interesse for distribusjoner av vår flåte av Camcopter S-100 og er veldig fornøyde med å starte den første operasjonen med full Nordic Unmanned-bemanningen, sier adm. direktør Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned.

Det er ventet at Nordic Unmanned vil få sitt andre Camcopter S-100-system i april, som vil gå rett inn i en annen europeisk distribusjon.