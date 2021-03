Kahoot i Google-samarbeid

Kahoot har lansert et nytt samarbeid med Google Search kalt Google Practice Problems, går det frem av en børsmelding sendt ut tirsdag kveld.

Practice Problems er en gratistjeneste som tillater enhver Google-bruker tilgang til Kahoots læringsspill direkte fra siden med søkeresultater.

– Denne integrasjonen gjør det lettere enn noensinne for lærevillige i alle aldre, i tillegg til foreldre som lærere, å finne innflytelsesrikt læringsinnhold, enten de er i et fysisk klasserom, har digital undervisning eller lærer for seg selv hjemme, sier Kahoot-sjef Eilert Hanoa i en kommentar.