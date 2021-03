Kepler Cheuvreux tar opp dekning – anbefaler kjøp

Kepler Cheuvreux starter ifølge en analyse dekning av Zalaris, skriver TDN Direkt. Meglerhuset opererer med et kursmål på aksjen på 80 kroner og anbefaler kjøp.

Ifølge analysen skriver analytikerne at Zalaris er godt posisjonert til å dra nytte av dagens trend, hvor stadig mer av hverdagen drives av teknologi, videre i en tid hvor mennesker og bedrifter raskt endre seg digitalt for å sikre at de vil være blant vinnerne i markedet.

«Vi forventer at selskapet vil generere sterk resultatvekst gjennom salgsvekst og høyere marginer, samt en fri kontantstrøm på over 8 prosent som genererer meravkastning, hvilket forbedrer selskapets økonomiske fleksibilitet og utvidelsesmuligheter», skriver meglerhuset, ifølge nyhetsbyrået.

Som en novelle

Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets sammenlignet i Finansavisen 22. februar i år Zalaris med novellen de tre musketerer, og mener det er en av de beste aksjene å eie i 2021.

I år forventer SpareBank 1 Markets at Zalaris skal omsette for 824 millioner kroner og sitte igjen med et EBITDA-resultat på 156 millioner, mens fri kontantstrøm estimeres til 104,5 millioner kroner.

Til neste år forventer meglerhuset en topplinje på 881 millioner kroner og en fri kontantstrøm på nærmere 118 millioner kroner.